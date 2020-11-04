Клуб Ліги чемпіонів можуть виключити із Серії А через порушення медичного протоколу

Проблеми почалися у “Лаціо” через участь в грі з “Торіно” футболістів Чіро Іммобіле, Лукаса Лейви і Томаса Стракоша, яким УЄФА заборонив поїздку на черговий матч Ліги чемпіонів. При цьому, результати тестування між матчами єврокубків гравці не отримували.

З першої інформації про деякі позитивні випадки в клубі на коронавірус, які з’явилися минулого тижня, прокурор організував дві інспекції в спортивний центр “бьянкочелесті” в Формелло, в ході яких представники пулу (створеного в прокуратурі для перевірки дотримання протоколів про стан здоров’я) отримали інформацію від президента Клаудіо Лотіто і доктора команди Іво Пульчіні. Також проходить збір звітів про мазки, взяті перед матчем Ліги чемпіонів УЄФА між клубом “Брюгге” і “Лаціо” та в італійській Серії А між “Торіно” та “Лаціо” (3:4).

Крім того, у “Лаціо” були офіційно взяті звіти про тестування на коронавірус, проведені напередодні запланованого матчу Ліги чемпіонів в Санкт-Петербурзі із “Зенітом”.

За повідомленнями італійських ЗМІ, штрафні санкції можуть передбачати різний діапазон — від фінансових штрафів до пониження в турнірній таблиці або навіть виключення команди із Серії А. Все залежить від рівня серйозності порушення.

Додамо, “Лаціо” з 4 очками лідирує у квартеті F Ліги чемпіонів і сьогодні зіграє із “Зенітом”.