"Клиника Спиженко" поздравила украинцев с Новогодними и Рождественскими праздниками

"Коллектив медицинского центра "Клиника Спиженко" поздравляет Вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть эти праздники - вестники обновлений, мечтаний и надежд - принесут Вам и Вашей семье добро, мир и достаток. Желаем, чтобы в Новом году Вы сделали все то, о чем так давно мечтали. Верим, что в Новом году Вы почувствуете заботу со стороны коллег, тепло друзей и близких", - говорится в сообщении МЦ.

Также в "Клинике Спиженко" пожелали украинцам счастья, крепкого здоровья и исполнения самых заветных желаний.