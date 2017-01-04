"Клиника Спиженко" поздравила украинцев с Новогодними и Рождественскими праздниками
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Медицинский центр "Клиника Спиженко" поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым, передает УНН со ссылкой на сообщение МЦ в Facebook.
"Коллектив медицинского центра "Клиника Спиженко" поздравляет Вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть эти праздники - вестники обновлений, мечтаний и надежд - принесут Вам и Вашей семье добро, мир и достаток. Желаем, чтобы в Новом году Вы сделали все то, о чем так давно мечтали. Верим, что в Новом году Вы почувствуете заботу со стороны коллег, тепло друзей и близких", - говорится в сообщении МЦ.
Также в "Клинике Спиженко" пожелали украинцам счастья, крепкого здоровья и исполнения самых заветных желаний.