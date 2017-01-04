"Клініка Спіженко" привітала українців з новорічно-різдвяними святами
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Медичний центр "Клініка Спіженко" привітав українців з Новим роком та Різдвом Христовим, передає УНН з посиланням на повідомлення МЦ у Facebook.
"Колектив медичного центру "Клініка Спіженко" щиро вітає Вас із Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань – принесуть Вам і Вашій родині добро, мир і достаток. Бажаємо, щоб у Новому році Ви зробили все те, про що так давно мріяли. Віримо, що у Новому році Ви відчуєте турботу з боку колег, тепло друзів та близьких", - йдеться у повідомленні МЦ.
Також у "Клініці Спіженко" побажали українцям щастя, міцного здоров’я та здійснення найзаповітніших бажань.