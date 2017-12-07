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Клымпуш-Цинцазде: программа сотрудничества с НАТО на 2018 будет максимально приближенной к ПДЧ

Клымпуш-Цинцазде: программа сотрудничества с НАТО на 2018 будет максимально приближенной к ПДЧ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Годовая национальная программа сотрудничества Украина - НАТО 2018 г. должна быть максимально приближенной к программам взаимодействия с Альянсом тех стран, которые получили План действий относительно членства. Об этом Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила во время заседания Комитета по иностранным делам Верховной Рады Украины. Об этом сообщает со ссылкой на службу вице-премьера.

Сейчас проект ГНП разрабатывается на уровне Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Министерства иностранных дел Украины и, в основном, нацелен на ускоренную подготовку страны к членству в НАТО.

"Наша цель - выйти на качественную, а не количественную оценку выполнения ГНП, то есть цели, определенные в документе, должны соответствовать качеству и количеству мероприятий, которые проводят соответствующие министерства. Именно такой подход даст возможность приблизиться к стандартам НАТО и получить План действий по членству в альянсе", - отметила Вице-премьер-министр.

Одним из инструментов, который бы активизировал этот процесс может стать участие Украины в Программе расширенных возможностей для особых партнеров (Enhanced Opportunity Program), убеждена вице-премьер.

"Мы идем в НАТО не просителями, а равноправными партнерами. Нам есть что предложить Альянсу. Украина участвует почти во всех программах НАТО, наша армия является одной из самых боеспособных в Европе, украинские военнослужащие находятся в Афганистане и в Косово под эгидой НАТО. Это являются серьезными аргументами, по моему мнению", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер-министр также подчеркнула, что вопрос финансирования программы информирования о евроатлантической интеграции Украины очень важен, особенно в контексте достижения стратегической цели Украины - членства в Альянсе.

Также было привлечено внимание к необходимости создания в министерствах и ведомствах отдельных структурных подразделений, которые занимались именно проблематикой евроатлантической интеграции.

Как сообщал УНН, Украина и НАТО в следующем году проведут совместные учения ВВС.

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