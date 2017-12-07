Климпуш-Цинцазде: програма співпраці з НАТО на 2018 рік буде максимально наближеною до ПДЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Річна національна програма співробітництва Україна - НАТО 2018 р. має бути максимально наближеною до програм взаємодії з Альянсом тих країн, які отримали План дій щодо членства. Про це Віце-прем'єр- міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила під час засідання Комітету у закордонних справах Верховної Ради України. Про це УНН повідомляє з посиланням на службу віце-прем’єра.
Наразі проект РНП розробляється на рівні Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Міністерства закордонних справ України і, в основному, націлений на прискорену підготовку держави до членства в НАТО.
"Наша ціль - вийти на якісну, а не кількісну оцінку виконання РНП, тобто цілі, визначені в документі, повинні відповідати якості та кількості заходів, які проводять відповідні міністерства. Саме такий підхід дасть можливість наблизитись до стандартів НАТО й отримати План дій щодо членства в Альянсі", - наголосила Віце-прем'єр-міністр.
Одним з інструментів, який би активізував цей процес, може стати участь України у Програмі розширених можливостей для особливих партнерів (Enhanced Opportunity Program), переконана Віце-прем'єр.
"Ми йдемо в НАТО не прохачами, а рівноправними партнерами. Нам є що запропонувати Альянсу. Україна бере участь майже у всіх програмах НАТО, наша армія є однією з найбільш боєздатних у Європі, українські військовослужбовці присутні в Афганістані і в Косово під егідою НАТО. Це є серйозними аргументами, на мою думку", - зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Віце-прем'єр-міністр також наголосила, що питання фінансування програми інформування щодо євроатлантичної інтеграції України є надзвичайно важливими, особливо в контексті досягнення стратегічної цілі України - членства в Альянсі.
Також було привернуто увагу до необхідності створення в міністерствах і відомствах окремих структурних підрозділів, які б опікувалися саме проблематикою євроатлантичної інтеграції.
Як повідомляв УНН, Україна та НАТО наступного року проведуть спільні навчання повітряних сил.