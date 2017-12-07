Климпуш-Цинцазде: програма співпраці з НАТО на 2018 рік буде максимально наближеною до ПДЧ

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Річна національна програма співробітництва Україна - НАТО 2018 р. має бути максимально наближеною до програм взаємодії з Альянсом тих країн, які отримали План дій щодо членства. Про це Віце-прем'єр- міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила під час засідання Комітету у закордонних справах Верховної Ради України. Про це УНН повідомляє з посиланням на службу віце-прем’єра.