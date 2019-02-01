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Климпуш-Цинцадзе: Украина хочет стать участником программы США "Иностранное военное финансирование"

Киев  •  УНН

 • 14842 просмотра

КИЕВ. 1 лютого.УНН. Украина заинтересована начать масштабную закупку высокотехнологичного оборонного оборудования из США, в том числе дополнительных комплексов летальной оружия, таких как ракеты Javelin. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины.

"Буквально вчера Президент Петр Порошенко подписал закон о закупке оружия за границей без посредников, который до того был поддержан Правительством и Верховной Радой. Считаю это хорошим сигналом для укрепления обороноспособности нашего государства", - подчеркнула вице-премьер-министр во время встречи с представителем США в Группе стратегических советников высокого уровня Министерства обороны Украины генерал-лейтенантом вооруженных сил США Китом Дейтоном.

Также она отметила, что Украина надеется стать активным участником американской программы "Иностранное военное финансирование" (Foreign Military Financing, FMF).

"Помощь США продолжает совершенствовать подготовку боевых частей Вооруженных Сил Украины, их оборудование, медицинское и материально-техническое обеспечение. Надеюсь, что с новым законодательством наше сотрудничество станет еще крепче", - отметила Вице-премьер-министр.

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