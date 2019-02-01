Климпуш-Цинцадзе: Україна хоче стати учасником програми США “Іноземне військове фінансування”

“Буквально вчора Президент Петро Порошенко підписав закон про закупівлю зброї за кордоном без посередників, який до того був підтриманий Урядом та Верховною Радою. Вважаю це добрим сигналом для зміцнення обороноздатності нашої держави”, — підкреслила Віце-прем’єр-міністр під час зустрічі з представником США у Групі стратегічних радників високого рівня Міністерства оборони України генерал-лейтенантом Збройних Сил США Кітом Дейтоном.

Також вона зазначила, що Україна сподівається стати активним учасником американської програми “Іноземне військове фінансування” (Foreign Military Financing, FMF).

“Допомога США продовжує вдосконалювати підготовку бойових частин Збройних Сил України, їхнє обладнання, медичне та матеріально-технічне забезпечення. Маю надію, що з новим законодавством наша співпраця стане ще міцнішою”, — наголосила Віце-прем’єр-міністр.

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