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Климпуш-Цинцадзе: Україна хоче стати учасником програми США “Іноземне військове фінансування”

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого.УНН. Україна зацікавлена розпочати масштабну закупівлю високотехнологічного оборонного обладнання зі Сполучених Штатів Америки, у тому числі додаткових комплексів летальної зброї, таких як ракети Javelin. Про це заявила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України.

“Буквально вчора Президент Петро Порошенко підписав закон про закупівлю зброї за кордоном без посередників, який до того був підтриманий Урядом та Верховною Радою. Вважаю це добрим сигналом для зміцнення обороноздатності нашої держави”, — підкреслила Віце-прем’єр-міністр під час зустрічі з представником США у Групі стратегічних радників високого рівня Міністерства оборони України генерал-лейтенантом Збройних Сил США Кітом Дейтоном.

Також вона зазначила, що Україна сподівається стати активним учасником американської програми “Іноземне військове фінансування” (Foreign Military Financing, FMF).

“Допомога США продовжує вдосконалювати підготовку бойових частин Збройних Сил України, їхнє обладнання, медичне та матеріально-технічне забезпечення. Маю надію, що з новим законодавством наша співпраця стане ще міцнішою”, — наголосила Віце-прем’єр-міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ ще жодного разу не застосовували Javelin на фронті - Порошенко

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