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Климпуш-Цинцадзе возмутилась из-за заявления Зеленского о Донбассе

Климпуш-Цинцадзе возмутилась из-за заявления Зеленского о Донбассе

Киев  •  УНН

 • 26756 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе возмутилась из-за формулировки из заявления Президента Украины Владимира Зеленского об обострении ситуации на Донбассе, обнародованной пресс-службой главы государства, а именно пкасательно надежды, что "российская сторона возобновит контроль над подразделениями". Свой комментарий она опубликовала в Facebook, передает УНН.

"Хочу верить, что произошла невероятно досадная ошибка. Потому что, если Президент считает, что на оккупированных территориях Востока Украины что-то может происходить без ведома Кремля, то это катастрофа. Еще больший ужас заключается в том, что РФ в заявлении Президента выглядит почти стабилизирующей стороной. Это то, что хочет слышать Путин", - написала Климпуш-Цинцадзе.

Также, по ее словам, нужно провести немедленное служебное расследование, если кто-то решился посоветовать сказать такое Президенту.

Кроме того, она добавила, что Президент Владимир Зеленский должен оперативно предоставить объяснения данной позиции.

"Объяснения Главы государства должны быть быстрыми и исчерпывающими, иначе это капитуляция, которую общество не воспримет. Президент должен быть осознан относительно опасностей, которым он подвергает государство", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, Президент Владимир Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе словами: "Вопиющее нарушение минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями".

Украинские Национальные Новости

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