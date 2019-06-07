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Климпуш-Цинцадзе обурилась через заяву Зеленського про Донбас

Климпуш-Цинцадзе обурилась через заяву Зеленського про Донбас

Київ • УНН

 • 26758 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе обурилася через формулювання із заяви Президента України Володимира Зеленського про загострення ситуації на Донбасі, оприлюдненої прес-службою Глави держави, а саме щодо сподівання, що "російська сторона відновить контроль над підрозділами". Свій коментар вона опублікувала у Facebook, передає УНН.

"Хочу вірити, що сталася неймовірно прикра помилка. Бо, якщо Президент вважає, що на окупованих територіях Сходу України щось може відбуватися без відома Кремля, то це катастрофа. Ще більший жах полягає в тому, що РФ у заяві Президента виглядає мало не стабілізуючою стороною. Це те, що хоче чути Путін", - написала Климпуш-Цинцадзе.

Також, за її словами, потрібно провести негайне службове розслідування, якщо хтось наважився порадити сказати таке Президентові.

Окрім того, вона додала, що Президент Володимир Зеленський має оперативно надати пояснення даній позиції.

"Пояснення Глави держави мають бути швидкими і вичерпними, інакше це капітуляція, яку суспільство не сприйме. Президент має бути свідомим щодо небезпек, на які він наражає державу", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський відреагував на загострення на Донбасі словами: "Кричуще порушення мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами".

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