Климпуш-Цинцадзе обурилась через заяву Зеленського про Донбас

КИЇВ. 7 червня. УНН. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе обурилася через формулювання із заяви Президента України Володимира Зеленського про загострення ситуації на Донбасі, оприлюдненої прес-службою Глави держави, а саме щодо сподівання, що "російська сторона відновить контроль над підрозділами". Свій коментар вона опублікувала у Facebook, передає УНН.