Климкин заявил о солидарности с Великобританией по делу с отравлением Скрипаля
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о солидарности Украины с Великобританией по делу с отравлением бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергея Скрипаля. Об этом глава МИД заявил в своем Twitter, передает УНН.
"Следы отравления в Великобритании ведут в Россию. Если это будет доказано, то Россия в одной компании с Северной Кореей, Сирией и Ираком Саддама Хуссейна, которые также использовали химическое оружие. Мы солидарны с нашими союзниками и готовы работать вместе с ними", - заявил П.Климкин.
В ответ посол Великобритании в Киеве Джужит Гоф в Twitter отметила, что "очень благодарна министру Климкину за поддержку и солидарность".
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Также она дала России время до вторника, чтобы предъявить объяснения относительно инцидента.