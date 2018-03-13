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Клімкін заявив про солідарність з Британією у справі з отруєнням Скрипаля

Київ • УНН

 • 10273 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про солідарність України з Великою Британією у справі з отруєнням колишнього співробітника Головного розвідувального управління Генштабу РФ Сергія Скрипаля. Про це голова МЗС заявив у своєму Twitter, передає УНН.

"Сліди отруєння у Великій Британії ведуть у Росію. Якщо це буде доведено, то Росія в одній компанії з Північною Кореєю, Сирією та Іраком Саддама Хуссейна, що також використовували хімічну зброю. Ми солідарні з нашими союзниками і готові працювати разом з ними", - заявив П.Клімкін.

У відповідь посол Британії у Києві Джужіт Гоф у Twitter зазначила, що "дуже вдячна міністру Клімкіну за підтримку та солідарність".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії. Також вона дала Росії час до вівторка, щоб пред'явити пояснення стосовно інциденту.

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