Климкин рассказал, о чем будет говорить во время рабочего визита в Израиль

"Во время заседания украинского-израильской комиссии по экономическому сотрудничеству будем говорить, как помочь нашим гражданам, которые работают в Израиле", - сообщил Климкин.



Напомним, в начале недели глава Министерства иностранных дел Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Государстве Израиль.



В настоящее время в г. Иерусалим под сопредседательством Министра иностранных дел Украины Павел Климкин запланировано проведение Одиннадцатого заседания Совместной украинском-Израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества.



Израильскую часть Комиссии возглавляет Министр по вопросам охраны окружающей среды, министр по делам Иерусалима и еврейского наследия Зеэв Элькин.