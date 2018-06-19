Климкин рассказал, о чем будет говорить во время рабочего визита в Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время украинского-израильской комиссии по экономическому сотрудничеству обсудит помощь украинским гражданам, работающим в Израиле. Об этом Климкин написал в своем Twitter, передает УНН.
"Во время заседания украинского-израильской комиссии по экономическому сотрудничеству будем говорить, как помочь нашим гражданам, которые работают в Израиле", - сообщил Климкин.
Напомним, в начале недели глава Министерства иностранных дел Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Государстве Израиль.
В настоящее время в г. Иерусалим под сопредседательством Министра иностранных дел Украины Павел Климкин запланировано проведение Одиннадцатого заседания Совместной украинском-Израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества.
Израильскую часть Комиссии возглавляет Министр по вопросам охраны окружающей среды, министр по делам Иерусалима и еврейского наследия Зеэв Элькин.