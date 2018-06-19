Клімкін розповів, про що говоритиме під час робочого візиту в Ізраїль
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час українсько-ізраїльської комісії з економічного співробітництва обговорить допомогу українським громадянам, які працюють в Ізраїлі. Про це Клімкін написав в своєму Twitter, передає УНН.
"Під час засідання українсько-ізраїльської комісії з економічного співробітництва будемо говорити, як допомогти нашим громадянам,які працюють в Ізраїлі", - повідомив Клімкін.
Нагадаємо, на початку тижня голова Міністерства закордонних справ Павло Клімкін перебуватиме з робочим візитом у Державі Ізраїль.
На цей час у м. Єрусалим під співголовуванням Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна заплановано проведення Одинадцятого засідання Спільної Українсько-Ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва.
Ізраїльську частину Комісії очолює Міністр з питань охорони навколишнього середовища, Міністр у справах Єрусалима та єврейської спадщини Зєев Елькін.