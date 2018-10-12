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Климкин посоветовал УПЦ МП искать "московских агентов" в собственных рядах

Киев  •  УНН

 • 12262 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на заявления информационно-просветительского отдела УПЦ МП по статье министра "Уроки Константинополя". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Информационно-просветительский отдел УПЦ МП отреагировал на мою вчерашнюю статью "Уроки Константинополя". В этом есть две новости - хорошая и плохая", - написал он.

Хорошая новость, по его мнению, заключается в том, что в УПЦ МП читают статьи министра.

"Плохая же заключается в том, что там эти статьи, к сожалению, или не способны (что совсем печально), либо не хотят понимать", - добавил он.

"Авторы заявления УПЦ МП ли от нервов, то ли по указанию из Москвы путают праведное с грешным. Отталкиваясь от моих тезисов о каноничности (а это все те же тезисы Вселенского Патриархата), они делают по несколько абсурдных перескоков, чтобы выдвинуть против меня обвинения", - написал Климкин.

По его словам, в УПЦ МП обвинили министра "в разжигании межконфессиональной розни и дискриминации по религиозным убеждениям", в "желании лишить МПЦ РП возможности существовать в украинском государстве" и "в обвинениях конфессии (т.е. УПЦ МП), которая объединяет украинцев на всей территории нашего государства".

На соответствующие положения Климкин привел противоположные из своей статьи.

"Сейчас как раз и настал тот момент, когда все православные церкви Украины имеют историческую возможность доказать свою преданность идее украинского единства и единства украинского православия. Пусть УПЦ МП не медлит и включается в переговоры о вхождении в единую автокефальную поместную Украинскую православную церковь", - заявил дипломат, отметив, что советует "прислушиваться к собственному уму и сердцу, а не к директивам из Москвы".

"Что касается обвинения, что я "московский агент", то с чистой совестью возвращаю его к УПЦ МП с предложением искать таких агентов в собственных рядах, причем отнюдь не ограничиваясь Информационно-просветительским отделом. Очень внимательно искать! Ну, а о том, что такое обвинение отдает политической шизофренией, говорить вообще излишне. Надеюсь, что речь идет только о политической", - добавил он.

Напомним, 11 октября было объявлено решение Священного Синода Константинопольского патриархата, согласно которому было подтверждено уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины.

Украинские Национальные Новости

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