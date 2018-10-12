Клімкін порадив УПЦ МП шукати "московських агентів" у власних лавах

“Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП відреагував на мою вчорашню статтю "Уроки Константинополя“. У цьому є дві новини — гарна і погана”, — написав він.

Гарна новина, на його думку, полягає в тому, що в УПЦ МП читають статті міністра.

“Погана ж полягає в тому, що там ці статті, на жаль, або не здатні (що зовсім сумно), або не бажають розуміти”, — додав він.

“Автори заяви УПЦ МП чи то від нервів, чи то за вказівкою з Москви плутають праведне з грішним. Відштовхуючись від моїх тез про канонічність (а це все ті ж тези Вселенського Патріархату), вони роблять по кілька абсурдних перескоків, щоб висунути проти мене звинувачення”, — написав Клімкін.

За його словами, в УПЦ МП звинуватили міністра “у розпаленні міжконфесійної ворожнечі та дискримінації за релігійними переконаннями” , в “бажанні позбавити МПЦ РП можливості існувати в Українській державі” та “у звинуваченнях конфесії (тобто УПЦ МП), яка об’єднує українців на всіх теренах нашої держави”.

На відповідні тези Клімкін навів протилежні зі своєї статті.

“Зараз якраз і настав той момент, коли всі православні церкви України мають історичну нагоду довести свою відданість ідеї української єдності та єдності українського православ’я. Тож нехай УПЦ МП не бариться і включається в переговори про входження до єдиної автокефальної помісної Української православної церкви”, — заявив дипломат, зазначивши, що радить “дослухатися до власного розуму й серця, а не до директив з Москви”.

“Що ж до звинувачення, що я "московський агент", то з чистою совістю повертаю його до УПЦ МП із пропозицією шукати таких агентів у власних лавах, причому аж ніяк не обмежуючись Інформаційно-просвітницьким відділом. Дуже уважно шукати! Ну, а про те, що таке звинувачення відгонить політичною шизофренією, говорити взагалі зайве. Сподіваюся, що йдеться тільки про політичну”, — додав він.

Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення священного Синоду Константинопольського патріархату, відповідно до якого було підтверджено вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України.