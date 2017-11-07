Климкин обсудил с послом Украины вопрос сербских наемников на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел консультации с Послом Украины в Сербии Александром Александровичем по актуальным вопросам взаимоотношений с Сербией. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, передает УНН.
"Кроме обсуждения тематики украинский-сербских отношений, ключевое внимание консультаций было сосредоточено на вопросе сербских наемников, воюющих на Донбассе в составе российско-террористических войск, и необходимости соблюдения Сербией своих международно-правовых обязательств в сфере борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.
Сообщается, что значительное беспокойство вызывают незаконные контакты представителей Сербии с оккупированным Крымом.
"Высказано надежду, что сербская сторона вполне придерживаться декларируемого ею принципа уважения суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ", - сообщает пресс-служба.
Также сообщается, что согласовали план дальнейших действий на двустороннем и многостороннем уровнях, в т.ч. по взаимодействию с нашими европейскими друзьями и партнерами.
Как сообщал УНН, посол Украины в Сербии Александр Александрович заявил, что Россия использует Сербию как "еще один инструмент уничтожения Европы".
Напомним, МИД Сербии обратилось к украинскому правительству из-за заявлений посла Украины в Белграде.
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Украины в Сербии Александра Александровича на консультации по предотвращению использования граждан Сербии в качестве наемников.