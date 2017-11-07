Климкин обсудил с послом Украины вопрос сербских наемников на Донбассе

"Кроме обсуждения тематики украинский-сербских отношений, ключевое внимание консультаций было сосредоточено на вопросе сербских наемников, воюющих на Донбассе в составе российско-террористических войск, и необходимости соблюдения Сербией своих международно-правовых обязательств в сфере борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.

Сообщается, что значительное беспокойство вызывают незаконные контакты представителей Сербии с оккупированным Крымом.

"Высказано надежду, что сербская сторона вполне придерживаться декларируемого ею принципа уважения суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ", - сообщает пресс-служба.

Также сообщается, что согласовали план дальнейших действий на двустороннем и многостороннем уровнях, в т.ч. по взаимодействию с нашими европейскими друзьями и партнерами.

Как сообщал УНН, посол Украины в Сербии Александр Александрович заявил, что Россия использует Сербию как "еще один инструмент уничтожения Европы".

Напомним, МИД Сербии обратилось к украинскому правительству из-за заявлений посла Украины в Белграде.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Украины в Сербии Александра Александровича на консультации по предотвращению использования граждан Сербии в качестве наемников.