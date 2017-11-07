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Клімкін обговорив з послом України питання сербських найманців на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сьогодні Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів консультації з Послом України в Сербії Олександром Александровичем стосовно актуальних питань взаємин із Сербією. Про це повідомила прес-служба МЗС України, передає УНН

"Окрім обговорення тематики українсько-сербських відносин, ключову увагу консультацій було зосереджено на питанні сербських найманців, які воюють на Донбасі у складі російсько-терористичних військ, та необхідності дотримання Сербією своїх міжнародно-правових зобов’язань у сфері боротьби з тероризмом", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що значне занепокоєння викликають незаконні контакти представників Сербії з окупованим Кримом.

"Висловлено сподівання, що сербська сторона сповна дотримуватиметься декларованого нею принципу поваги суверенітету та територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів", - повідомляє прес-служба.

Також, повідомляється, що узгодили план подальших дій на двосторонньому та багатосторонньому рівнях, у т.ч. стосовно взаємодії з нашими європейськими друзями і партнерами.

Як повідомляв УНН, посол України в Сербії Олександр Александрович заявив, що Росія використовує Сербію як "ще один інструмент знищення Європи".

Нагадаємо, МЗС Сербії звернулося до українського уряду через заяви посла України в Белграді.

Міністерство закордонних справ України викликало посла України в Сербії Олександра Александровича на консультації щодо уникнення використання громадян Сербії як найманців.

Українські Національні Новини

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