Климкин назвал одно из вероятных мест крещения Украины-Руси
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Одним из вероятных мест крещения Украины-Руси является современная Почтовая площадь. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"Одним из вероятных мест крещения Украины-Руси является современная Почтовая площадь. В этот день следует особенно помнить, что, позволяя закопать свою историю, мы закапываем себя", - написал министр.
Напомним, 28 июля в Украине отмечают День Крещения Киевской Руси.
Ранее Вселенский патриарх заявил, что Украина не является канонической территорией РПЦ.
Добавим, что в Константинополе также подтвердили стремление Украины получить автокефалию.
Одним из вероятных мест крещения Украины-Руси является современная Почтовая площадь. В этот день следует особенно помнить, что, позволяя закопать свою историю, мы закапываем себя- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 28 июля 2018