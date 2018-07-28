Климкин назвал одно из вероятных мест крещения Украины-Руси

"Одним из вероятных мест крещения Украины-Руси является современная Почтовая площадь. В этот день следует особенно помнить, что, позволяя закопать свою историю, мы закапываем себя", - написал министр.

Напомним, 28 июля в Украине отмечают День Крещения Киевской Руси.

Ранее Вселенский патриарх заявил, что Украина не является канонической территорией РПЦ.

Добавим, что в Константинополе также подтвердили стремление Украины получить автокефалию.

Одним из вероятных мест крещения Украины-Руси является современная Почтовая площадь. В этот день следует особенно помнить, что, позволяя закопать свою историю, мы закапываем себя