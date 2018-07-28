Клімкін назвав одне із ймовірних місць хрещення України-Русі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Одним із ймовірних місць хрещення України-Русі є сучасна Поштова площа. Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
"Одним із ймовірних місць хрещення України-Русі є сучасна Поштова площа. В цей день слід особливо пам’ятати, що, дозволяючи закопати свою історію, ми закопуємо себе", - написав міністр.
Нагадаємо, 28 липня в Україні відзначають День Хрещення Київської Русі.
Раніше Вселенський патріарх заявив, що Україна не є канонічною територією РПЦ.
Додамо, що у Константинополі також підтвердили прагнення України отримати автокефалію.
Одним із ймовірних місць хрещення України-Русі є сучасна Поштова площа. В цей день слід особливо пам’ятати, що, дозволяючи закопати свою історію, ми закопуємо себе— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 28 липня 2018 р.