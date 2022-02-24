Кличко обратился к киевлянам: держите наготове “тревожный чемоданчик”
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы, сообщает УНН.
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“Дорогие киевляне! Украина атакована агрессором. Грохот снарядов слышен и в Киеве. Самый страшный враг сейчас - паника. Не теряем выдержки. Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома. Держите наготове "тревожный чемоданчик". Документы, необходимый минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или убежища. Городские власти в столице. Мы продолжаем обеспечивать функционирование города. Держимся! Мы должны выстоять”, — заявил мэр.