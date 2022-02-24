Кличко звернувся до киян: тримайте напоготові “тривожну валізку”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Мер Києва Віталій Кличко звернувся до мешканців столиці, повідомляє УНН.
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“Дорогі кияни! Україна атакована агресором. Гуркіт снарядів чутно і в Києві. Найстрашніший ворог зараз- паніка. Не втрачаємо витримки. Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома. Тримайте напоготові „тривожну валізку“. Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища. Міська влада в столиці. Ми продовжуємо забезпечувати функціонування міста. Тримаємося! Ми повинні вистояти”, — заявив мер.