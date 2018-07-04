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Кличко открыл обновленный сквер и ознакомился с новой схемой движения транспорта на Подоле

Кличко открыл обновленный сквер и ознакомился с новой схемой движения транспорта на Подоле

Киев  •  УНН

 • 5570 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко открыл капитально отремонтированный сквер на площади перед кинотеатром "Октябрь", передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичного головы .

В сквере полностью обновили тротуары и дорожки, обустроили их декоративной плиткой, установили автоматическую систему полива, новое освещение, поставили новые скамейки, урны для мусора. А также осуществили полную реконструкцию фонтана.

Фонтан состоит из чаши диаметром 7 метров и с двух рингов, один из которых поднимает воду на высоту струи 2,5 метра, а второй - на 1,5 метра. Установлено также новую систему фильтрации и обеззараживания воды. Вечером фонтан подсвечен различными цветами.

"Уверен - сквер возле кинотеатра" Октябрь "станет изюминкой Подола. Здесь можно отдохнуть от городской суеты, погулять с детьми и в жару посидеть у обновленного фонтана, - отметил Кличко. - Киев становится более комфортным в плане отдыха. Мы осуществляем реконструкцию зеленых зон по всему городу, чтобы людям не приходилось ехать в другой район, чтобы отдохнуть ", - сказал мэр столицы.

В сквере установили новые детская и спортивная площадки. Также в жаркие дни здесь будет работать рамка для распыления воды. Мэр подчеркнул, что за последние 4 года в столице реконструировали фонтаны на Русановке, на Майдане Незалежности и на улице Крещатик. А также осуществлен ремонт в 300 парках и скверах столицы.

Также Виталий Кличко ознакомился с новой схемой движения транспорта на Подоле. Она предусматривает полное перекрытие движения автотранспорта перед центральными корпусами Киево-Могилянской академии с расширением существующей пешеходной зоны Контрактовой площади.

"Подол - исторический район столицы. Сюда приходит не только многие киевляне, но и гостей Киева. Прогуляться по улочкам старого города, посетить кафе, маленькие ресторанчики. Было много обращений и петиций киевлянам с просьбой сделать часть Подола пешеходной зоной, - подчеркнул Кличко. - Мы сегодня внедряем лучший опыт, делаем Киев привлекательным. И понимаем, что необходимо реализовать тот большой туристический потенциал, который есть у нашего города. - Чтобы к нам приезжали туристы, чтобы о Киеве говорили, чтобы им восхищались ", - отметил Кличко.

По словам мэра, в связи с обустройством пешеходной зоны происходят и изменения в движении автотранспорта на Подоле. Так, согласно планам, поток транспорта с улицы Братской будет направлено на улицу Волошскую. Также большинство улиц будут переведены в односторонний режим движения транспорта. Улица Почайнинская останется с двусторонним движением. Для удобства пассажиров общественного транспорта увеличат количество автобусов на маршрутах.

Также в рамках реализации проекта осуществлена ​​реконструкция 6 светофорных объектов в соответствии с новой схемы организации дорожного движения, и построено 2 новых светофорных объекта - на перекрестках улиц Набережно-Крещатицкая и Хорива и Волошской и Хорива. Также продолжаются работы по разработке схемы обустройства дополнительных мест для парковки автотранспорта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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