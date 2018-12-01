Кличко вошел в благотворительный фонд УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Легендарный украинский боксер Владимир Кличко и представительница Совета Европы Снежана Самарджич-Маркович вошли в состав попечительского совета Детского фонда УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Организация, чьей главной целью является помощь детям в трудных обстоятельствах и защита их прав, объявила об этом назначении после заседания правления в Ньоне.
"Мы рады приветствовать Владимира и Снежану. Они преданы борьбе за улучшение жизни малообеспеченных детей по всему миру. И нам очень повезло, что теперь мы можем воспользоваться их знаниями и опытом", - сказал президент УЕФА Александр Чеферин.
Примечательно, что украинская благотворительная организация "Фонд Кличко", которой Владимир руководит вместе со своим братом Виталием, уже помогла более 1,2 миллионам детей за последние 15 лет.