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Кличко увійшов до благодійного фонду УЄФА

Кличко увійшов до благодійного фонду УЄФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Легендарний український боксер Володимир Кличко і представниця Ради Європи Сніжана Самарджич-Маркович увійшли до складу опікунської ради Дитячого фонду УЄФА, повідомляє УНН із посиланням на сайт УЄФА.

Організація, чиєю головною метою є допомога дітям у важких обставинах і захист їх прав, оголосила про це призначення після засідання правління в Ньоні.

“Ми раді вітати Володимира і Сніжану. Вони віддані боротьбі за поліпшення життя малозабезпечених дітей по всьому світу. І нам дуже пощастило, що тепер ми можемо скористатися їх знаннями та досвідом”, — сказав президент УЄФА Александер Чеферін.

Примітно, що українська благодійницька організація “Фонд Кличко”, якою Володимир керує разом зі своїм братом Віталієм, вже допомогла понад 1,2 мільйонам дітей за останні 15 років.

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