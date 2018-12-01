Кличко увійшов до благодійного фонду УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Легендарний український боксер Володимир Кличко і представниця Ради Європи Сніжана Самарджич-Маркович увійшли до складу опікунської ради Дитячого фонду УЄФА, повідомляє УНН із посиланням на сайт УЄФА.
Організація, чиєю головною метою є допомога дітям у важких обставинах і захист їх прав, оголосила про це призначення після засідання правління в Ньоні.
“Ми раді вітати Володимира і Сніжану. Вони віддані боротьбі за поліпшення життя малозабезпечених дітей по всьому світу. І нам дуже пощастило, що тепер ми можемо скористатися їх знаннями та досвідом”, — сказав президент УЄФА Александер Чеферін.
Примітно, що українська благодійницька організація “Фонд Кличко”, якою Володимир керує разом зі своїм братом Віталієм, вже допомогла понад 1,2 мільйонам дітей за останні 15 років.