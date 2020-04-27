Кличко опроверг информацию об открытии метро раньше 11 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Решение об открытии столичного метрополитена будет приниматься после 11 мая, когда в Украине предусмотрено ослабление ограничительных мер. Об этом во время брифинга в понедельник заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Столичный метрополитен не давал никакой официальной информации о дате возобновления работы подземки. А новость, которую подхватили и распространили некоторые СМИ - фальшивка", - сказал Кличко.
По его словам, ранее ряд СМИ сообщили, что возобновление работы метрополитена состоится не раньше 31 мая.
"Напомню, согласно постановлению правительства, ограничительные меры, в том числе о работе метро, продлены до 11 мая. После этого, учитывая эпидемиологическую ситуацию, будут приняты дальнейшие решения... Восстановление работы метрополитена будет зависеть от решений Кабинета министров", - сказал мэр.
Также по его словам, к восстановлению работы метро, на станциях ведутся ремонтные работы.
Как сообщалось ранее в УНН, на этой неделе представят первый этап плана ослабления карантина в Киеве.