Кличко спростував інформацію про відкриття метро раніше 11 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Рішення про відкриття столичного метрополітену прийматиметься після 11 травня, коли в Україні передбачене послаблення обмежувальних заходів. Про це під час брифінгу у понеділок заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Столичний метрополітен не давав жодної офіційної інформації про дату відновлення роботи підземки. А новина, яку підхопили і розповсюдили деякі ЗМІ – фальшивка", - сказав Кличко.
З його слів, раніше кілька ЗМІ повідомили, що відновлення роботи метрополітену відбудеться не раніше 31 травня.
"Нагадаю, згідно з постановою уряду, обмежувальні заходи, в тому числі щодо роботи метро, продовжені до 11 травня. Після цього, зважаючи на епідеміологічну ситуацію, будуть ухвалені подальші рішення… Відновлення роботи метрополітену залежатиме від рішень Кабінету міністрів", - сказав міський голова.
Також з його слів, до відновлення роботи метро, на станціях ведуться ремонтні роботи.
Як повідомлялося раніше в УНН, цього тижня представлять перший етап плану послаблення карантину у Києві.