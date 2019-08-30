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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112756 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123590 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115114 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121053 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125878 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151193 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150745 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Кличко: работы по термосанации, которые мы проводим в школах, позволяют экономить до 50-60% на их обогреве

Кличко: работы по термосанации, которые мы проводим в школах, позволяют экономить до 50-60% на их обогреве

Киев  •  УНН

 • 15229 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Программа комплексной термосанации, которую город внедряет в школах и детсадах, уже доказала свою эффективность. Так как позволяет экономить до 50, а иногда и 60 процентов тепла и оплаты за него. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время проверки работ по термосанации школы № 263 имени Евгения Коновальца в Деснянском районе столицы, передает УНН.

Учебное заведение рассчитано на 930 учеников. Сегодня в нем завершают ремонтные работы фасада. Также - и за средства государственного, и местного бюджетов - осуществляют термосанацию здания. Всего на комплекс работ выделили около 33 миллионов гривен.

"Построена эта школа 32 года назад. С тех пор ни одного ремонта в ней не делали. И это была одна из самых холодных школ города, - отметил мэр. - Сегодня здесь полностью заменили окна, сделали утепление наружных стен и замену кровли. Кроме этого, в 2019 году в школе планируют заменить на энергосберегающие все двери, утеплить цоколь здания и реконструировать систему вентиляции. Также на финальном этапе косметические ремонты в трех классах "Новой украинской школы". На это город выделил 260 тысяч гривен. Школа получила парты, мягкую мебель, шкафы, персоналные компьютеры, дидактические материалы. Также, в частности, на ремонт холла и туалет предоставили еще 1 миллион гривен", - подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что в этом году город хорошо подготовился к новому учебному году.

"В школах и детских садах, там, где это было необходимо, осуществили ремонт. Закупили новое оборудование. В этом году на подготовку учебных заведений город выделил 2,5 миллиарда гривен. Еще 5 лет назад эта сумма составляла 120 миллионов. Всего на сферу образования в этом году в бюджете столицы предусмотрели почти 18 миллиардов гривен", - заявил Кличко.

Он также подчеркнул, что за последние 4 года в столице построили или полностью реконструировали 8 школ и 26 детсадов, которые отвечают самым современным требованиям образования европейского уровня. А 2 сентября в Киеве откроют новую, энергоэффективную и "умную" школу в Днепровском районе на улице Хорольская.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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