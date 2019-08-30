Кличко: роботи з термосанації, які ми проводимо у школах, дозволяють економити до 50-60% на їх обігріві

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Програма комплексної термосанації, що місто впроваджує у школах та дитсадках, вже довела свою ефективність. Бо дозволяє економити до 50, а іноді й 60 відсотків тепла і сплати за нього. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час перевірки робіт із термосанації школи № 263 імені Євгена Коновальця у Деснянському районі столиці, передає УНН.