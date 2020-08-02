Кличко сообщил, в каком районе Киева обнаружили больше всего больных COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. За минувшие сутки больше всего больных COVID-19 обнаружили в Оболонском районе столицы. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 20, Дарницком - 19, и в Соломенском районе - 13 случаев, - отметил мэр Киева.
Виталий Кличко также отметил, что "вирус никуда не делся".
"Поэтому не будьте легкомысленными! Соблюдайте правила и берегите себя!" - отметил Кличко.
Напомним, за минувшие сутки COVID-19 в Киеве заболели 110 человек.