Кличко повідомив, у якому районі Києва виявили найбільше хворих на COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. За минулу добу найбільше хворих на COVID-19 виявили в Оболонському районі столиці. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі - 20, Дарницькому – 19, та в Солом'янському районі – 13 випадків, - зауважив мер Києва.
Віталій Кличко також зауважив, що "вірус нікуди не подівся".
"Тому не будьте легковажними! Дотримуйтеся правил і бережіть себе!" - наголосив Кличко.
Нагадаємо, за минулу добу на COVID-19 у Києві захворіли 110 осіб.