Кличко проверил, как отремонтировали внутриквартальные проезды на Троещине

"В столице продолжается ремонт не только дорог, но и дворов и межквартальных проездов. Немало киевских дворов, в частности на Троещине, не ремонтировали с тех пор, как сдали жилые дома в эксплуатацию - с 50-х годов прошлого века. Сегодня мы проверили, как осуществили капитальный ремонт на Выгуровском бульваре и внутриквартальных проездах и придомовых территориях. Ранее здесь сложно пройти - ямы, много небрежно припаркованных автомобилей. Теперь Выгуровский - единственный пешеходный бульвар на Троещине - стал любимым местом для прогулок детей и родителей. Местные жители довольны, а это - лучшая оценка", - подчеркнул мэр Киева.

Начали работы на бульваре и прилегающих территориях в июле этого года. А планируют завершить уже в конце сентября. Сейчас завершили капремонт бульвара и 5 дворов. Осталось убрать МАФы в начале бульвара и осуществить там капремонт и завершить работы по благоустройству - ограждение зеленых зон и озеленение территорий. Продолжаются также работы по установке новых лавочек и урн. Планируют обустроить и 50 антипарковочных столбиков. Пока их функцию временно выполняют установленные полусферы.

В рамках ремонтных работ устроено новое покрытие тротуаров из ФЕМа и асфальтобетона, асфальтобетонное покрытие проездов придомовых территорий, установили 21 опору наружного освещения и 26 LED-светильников.

Длина бульвара - 550 метров. Ширина - от 6 до 20 метров.

Всего на обновление межквартальных проездов и дворов из бюджета города в этом году выделили почти полмиллиарда гривен. Обновят асфальт и благоустроят территорию более чем на 800 объектах.