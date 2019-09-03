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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112751 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123580 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115104 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121044 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125874 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151192 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150744 просмотра

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Кличко проверил, как отремонтировали внутриквартальные проезды на Троещине

Кличко проверил, как отремонтировали внутриквартальные проезды на Троещине

Киев  •  УНН

 • 12961 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как ремонтируют внутриквартальные проезды на Троещине - Выгуровский бульвар и прилегающие территории по отдельным адресам на улице Бальзака, Выгуровском бульваре, проспекте Маяковского, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Кличко.

"В столице продолжается ремонт не только дорог, но и дворов и межквартальных проездов. Немало киевских дворов, в частности на Троещине, не ремонтировали с тех пор, как сдали жилые дома в эксплуатацию - с 50-х годов прошлого века. Сегодня мы проверили, как осуществили капитальный ремонт на Выгуровском бульваре и внутриквартальных проездах и придомовых территориях. Ранее здесь сложно пройти - ямы, много небрежно припаркованных автомобилей. Теперь Выгуровский - единственный пешеходный бульвар на Троещине - стал любимым местом для прогулок детей и родителей. Местные жители довольны, а это - лучшая оценка", - подчеркнул мэр Киева.

Начали работы на бульваре и прилегающих территориях в июле этого года. А планируют завершить уже в конце сентября. Сейчас завершили капремонт бульвара и 5 дворов. Осталось убрать МАФы в начале бульвара и осуществить там капремонт и завершить работы по благоустройству - ограждение зеленых зон и озеленение территорий. Продолжаются также работы по установке новых лавочек и урн. Планируют обустроить и 50 антипарковочных столбиков. Пока их функцию временно выполняют установленные полусферы.

В рамках ремонтных работ устроено новое покрытие тротуаров из ФЕМа и асфальтобетона, асфальтобетонное покрытие проездов придомовых территорий, установили 21 опору наружного освещения и 26 LED-светильников.

Длина бульвара - 550 метров. Ширина - от 6 до 20 метров.

Всего на обновление межквартальных проездов и дворов из бюджета города в этом году выделили почти полмиллиарда гривен. Обновят асфальт и благоустроят территорию более чем на 800 объектах.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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