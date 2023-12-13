Кличко осмотрел многоэтажку, которая пострадала в результате ночной атаки рф по Киеву

Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
  •  59773 просмотра

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Эксклюзив
Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист
  •  58781 просмотра

Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист

Эксклюзив
Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители
  •  124851 просмотра

Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент
  •  125772 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент

Эксклюзив
Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК
  •  116765 просмотра

Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК

Эксклюзив
Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам
  •  137987 просмотра

Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам

Эксклюзив
Три роковые ошибки. Стало известно, на какие нарушения судей Верховного Суда пожаловалась прокурор по делу экс-депутата - агента фсб Шепелева
12 декабря  •  117142 просмотра

Три роковые ошибки. Стало известно, на какие нарушения судей Верховного Суда пожаловалась прокурор по делу экс-депутата - агента фсб Шепелева

Эксклюзив
Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства
  •  137609 просмотра

Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства

Эксклюзив
Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников
12 декабря  •  130977 просмотра

Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников

Эксклюзив
Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт
11 декабря  •  211604 просмотра

Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева
11 декабря  •  205672 просмотра

Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева

Эксклюзив
Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря
11 декабря  •  195187 просмотра

Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря

Эксклюзив
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта
11 декабря  •  191508 просмотра

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
9 декабря  •  276349 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  285423 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости

Удар по Киеву: в одном из районов столицы горят авто

  •  108827 просмотра
Когда в Раду снова начнут пускать журналистов? Стефанчук дал ответ

Когда в Раду снова начнут пускать журналистов? Стефанчук дал ответ

  •  100672 просмотра
"Просто отдать свои территории, это абсолютное безумие": Зеленский отверг идею передачи украинских земель россии

"Просто отдать свои территории, это абсолютное безумие": Зеленский отверг идею передачи украинских земель россии

  •  100373 просмотра
Коммунальный феодализм и коррупционные схемы: для чего в Виннице соратник Гройсмана передал своему сыну "в наследство" водоканал

Коммунальный феодализм и коррупционные схемы: для чего в Виннице соратник Гройсмана передал своему сыну "в наследство" водоканал

  •  93143 просмотра

Взрывы прогремели в Киеве: ракетная угроза в регионе

  •  62530 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
klichko-osmotrel-mnogoetazhku-kotoraya-postradala-v-rezultate-nochnoi-ataki-rf-po-kievu

Кличко осмотрел многоэтажку, которая пострадала в результате ночной атаки рф по Киеву

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 09:14  •  2554 просмотра

Read in English

Фрагменты российской ракетной атаки на Киев повредили инфраструктуру, включая жилой дом и детский сад; 53 человека получили ранения. Мэр Кличко осмотрел место происшествия и обсудил вопрос жилья для переселенцев.

Сегодня ночью в результате атаки рф по Киеву обломки баллистической ракеты повредили инфраструктуру. Мэр Киева Виталий Кличко посетил Днепровский район, чтобы осмотреть одну из пострадавших многоэтажек. Об этом он сообщил в своем Тelegram, пишет УНН.

Детали

Осмотрел жилой дом в Днепровском районе, пострадавший ночью от вражеского обстрела, и пообщался с жителями

- написал Виталий Кличко.

Дополнение

Обломки вражеской ракеты повредили многоэтажный дом и детский сад, расположенный рядом. Также во дворе сгорели припаркованные авто и повылетали стекла в близлежащих домах и школе.

Жителей здания эвакуировали ночью. На время восстановления дома городские власти предоставят пострадавшим временное жилье.

Если опорные конструкции дома неповреждены, то жилье восстановят довольно быстро. В случае критического повреждения конструкций, будет рассматриваться вариант капитального восстановления.

Напомним

Силы обороны в ночь на 13 декабря уничтожили в небе над Украиной все 10 ракет, запущенные российскими войсками по баллистической траектории по Киеву.

В результате вражеского обстрела столицы были ранены 53 человека, в том числе шестеро детей, и нанесён материальный ущерб в нескольких районах города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Армия рф пыталась атаковать объект критической инфраструктуры в Киеве - Ермак

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
Кличко оглянув багатоповерхівку, яка постраждала внаслідок нічної атаки рф по Києву
Klitschko inspected a high-rise building that suffered as a result of a night attack by Russian Federation in Kyiv
Новости по теме

Кличко осмотрел многоэтажку, которая пострадала в результате ночной атаки рф по Киеву

Фрагменты российской ракетной атаки на Киев повредили инфраструктуру, включая жилой дом и детский сад; 53 человека получили ранения. Мэр Кличко осмотрел место происшествия и обсудил вопрос жилья для переселенцев.

Война •   •  2554 просмотра
Кличко осмотрел многоэтажку, которая пострадала в результате ночной атаки рф по Киеву

Потребление электричества снижается на фоне потепления, но до сих пор на высоком уровне, графиков отключений не прогнозируется - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине несколько снижается с потеплением; на ТЭС и ТЭЦ проводятся ремонты энергоблоков, без плановых графиков отключений.

Экономика •   •  4354 просмотра
Потребление электричества снижается на фоне потепления, но до сих пор на высоком уровне, графиков отключений не прогнозируется - Укрэнерго

Ракетная атака на Киев: более 50 жителей Днепровского района обратились к психологам

Более 50 жителей Днепровского района Киева обратились за психологической помощью после ракетного обстрела, в результате которого пострадали 53 человека, а психологи оказывали поддержку на месте. Пострадавшим предоставляется приют и обогрев в "Пункте несокрушимости".

Война •   •  13254 просмотра
Ракетная атака на Киев: более 50 жителей Днепровского района обратились к психологам

Зеленский подтвердил визит в Осло: прибыл на саммит Украина-Северная Европа

Президент Украины Зеленский находится в Осло для саммита Украина-Северная Европа, где намерен обсудить усиление оборонных и экономических связей, а также поблагодарить Норвегию за поддержку.

Политика •   •  9277 просмотра
Зеленский подтвердил визит в Осло: прибыл на саммит Украина-Северная Европа

россияне за сутки ранили еще одного жителя Донецкой области

В результате российских обстрелов в Донецкой области один человек получил ранения, повреждены жилые и промышленные объекты в нескольких населенных пунктах.

Война •   •  15087 просмотра
россияне за сутки ранили еще одного жителя Донецкой области

Жена настоятеля храма УПЦ (МП) "наводила" вражеские ракеты на позиции ВСУ под Запорожьем - СБУ

СБУ задержала церковную хористку УПЦ (МП), которая "наводила" вражеские ракеты на позиции ВСУ вблизи Запорожья.

Война •   •  14649 просмотра
Жена настоятеля храма УПЦ (МП) "наводила" вражеские ракеты на позиции ВСУ под Запорожьем - СБУ

Украина приглашает премьера Польши Туска посетить Киев в ближайшее время - СМИ

Новоизбранный премьер Польши обдумывает предложение о визите в Киев на фоне переговоров с Украиной. В то же время, первая встреча Туска с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться в Брюсселе на этой неделе.

Политика •   •  10438 просмотра
Украина приглашает премьера Польши Туска посетить Киев в ближайшее время - СМИ

Жителей жилого дома, пострадавшего в результате ракетного обстрела столицы, временно приютят в Пункте Несокрушимости - Попко

Жители дома в Днепровском районе Киева, пострадавшие от ракетного обстрела, получат временное жилье и предметы первой необходимости в "Пункте несокрушимости", созданном в соседней школе. В результате обстрела пострадали более 50 человек, а дети из школы перейдут на дистанционное обучение.

Общество •   •  8185 просмотра
Жителей жилого дома, пострадавшего в результате ракетного обстрела столицы, временно приютят в Пункте Несокрушимости - Попко

Президент Зеленский прибыл в Норвегию для участия в саммите лидеров северных стран

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло на саммит лидеров стран Северной Европы, чтобы обсудить вопросы обороны и поддержки Украины.

Политика •   •  13645 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Норвегию для участия в саммите лидеров северных стран

Системная поддержка ВСУ: Силы обороны получили уже более 250 авто при содействии Favbet Foundation

Системная поддержка ВСУ: Силы обороны получили уже более 250 авто при содействии Favbet Foundation.

Общество •   •  9264 просмотра
Системная поддержка ВСУ: Силы обороны получили уже более 250 авто при содействии Favbet Foundation