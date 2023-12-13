Кличко осмотрел многоэтажку, которая пострадала в результате ночной атаки рф по Киеву

Сегодня ночью в результате атаки рф по Киеву обломки баллистической ракеты повредили инфраструктуру. Мэр Киева Виталий Кличко посетил Днепровский район, чтобы осмотреть одну из пострадавших многоэтажек. Об этом он сообщил в своем Тelegram, пишет УНН.

Детали

Осмотрел жилой дом в Днепровском районе, пострадавший ночью от вражеского обстрела, и пообщался с жителями - написал Виталий Кличко.

Дополнение

Обломки вражеской ракеты повредили многоэтажный дом и детский сад, расположенный рядом. Также во дворе сгорели припаркованные авто и повылетали стекла в близлежащих домах и школе.

Жителей здания эвакуировали ночью. На время восстановления дома городские власти предоставят пострадавшим временное жилье.

Если опорные конструкции дома неповреждены, то жилье восстановят довольно быстро. В случае критического повреждения конструкций, будет рассматриваться вариант капитального восстановления.

Напомним

Силы обороны в ночь на 13 декабря уничтожили в небе над Украиной все 10 ракет, запущенные российскими войсками по баллистической траектории по Киеву.

В результате вражеского обстрела столицы были ранены 53 человека, в том числе шестеро детей, и нанесён материальный ущерб в нескольких районах города.

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