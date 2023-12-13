Кличко осмотрел многоэтажку, которая пострадала в результате ночной атаки рф по Киеву
Киев • УНН
Фрагменты российской ракетной атаки на Киев повредили инфраструктуру, включая жилой дом и детский сад; 53 человека получили ранения. Мэр Кличко осмотрел место происшествия и обсудил вопрос жилья для переселенцев.
Сегодня ночью в результате атаки рф по Киеву обломки баллистической ракеты повредили инфраструктуру. Мэр Киева Виталий Кличко посетил Днепровский район, чтобы осмотреть одну из пострадавших многоэтажек. Об этом он сообщил в своем Тelegram, пишет УНН.
Детали
Осмотрел жилой дом в Днепровском районе, пострадавший ночью от вражеского обстрела, и пообщался с жителями
Дополнение
Обломки вражеской ракеты повредили многоэтажный дом и детский сад, расположенный рядом. Также во дворе сгорели припаркованные авто и повылетали стекла в близлежащих домах и школе.
Жителей здания эвакуировали ночью. На время восстановления дома городские власти предоставят пострадавшим временное жилье.
Если опорные конструкции дома неповреждены, то жилье восстановят довольно быстро. В случае критического повреждения конструкций, будет рассматриваться вариант капитального восстановления.
Напомним
Силы обороны в ночь на 13 декабря уничтожили в небе над Украиной все 10 ракет, запущенные российскими войсками по баллистической траектории по Киеву.
В результате вражеского обстрела столицы были ранены 53 человека, в том числе шестеро детей, и нанесён материальный ущерб в нескольких районах города.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Армия рф пыталась атаковать объект критической инфраструктуры в Киеве - Ермак
Кличко осмотрел многоэтажку, которая пострадала в результате ночной атаки рф по Киеву
Фрагменты российской ракетной атаки на Киев повредили инфраструктуру, включая жилой дом и детский сад; 53 человека получили ранения. Мэр Кличко осмотрел место происшествия и обсудил вопрос жилья для переселенцев.
Потребление электричества снижается на фоне потепления, но до сих пор на высоком уровне, графиков отключений не прогнозируется - Укрэнерго
Потребление электроэнергии в Украине несколько снижается с потеплением; на ТЭС и ТЭЦ проводятся ремонты энергоблоков, без плановых графиков отключений.
Ракетная атака на Киев: более 50 жителей Днепровского района обратились к психологам
Более 50 жителей Днепровского района Киева обратились за психологической помощью после ракетного обстрела, в результате которого пострадали 53 человека, а психологи оказывали поддержку на месте. Пострадавшим предоставляется приют и обогрев в "Пункте несокрушимости".
Зеленский подтвердил визит в Осло: прибыл на саммит Украина-Северная Европа
Президент Украины Зеленский находится в Осло для саммита Украина-Северная Европа, где намерен обсудить усиление оборонных и экономических связей, а также поблагодарить Норвегию за поддержку.
россияне за сутки ранили еще одного жителя Донецкой области
В результате российских обстрелов в Донецкой области один человек получил ранения, повреждены жилые и промышленные объекты в нескольких населенных пунктах.
Жена настоятеля храма УПЦ (МП) "наводила" вражеские ракеты на позиции ВСУ под Запорожьем - СБУ
СБУ задержала церковную хористку УПЦ (МП), которая "наводила" вражеские ракеты на позиции ВСУ вблизи Запорожья.
Украина приглашает премьера Польши Туска посетить Киев в ближайшее время - СМИ
Новоизбранный премьер Польши обдумывает предложение о визите в Киев на фоне переговоров с Украиной. В то же время, первая встреча Туска с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться в Брюсселе на этой неделе.
Жителей жилого дома, пострадавшего в результате ракетного обстрела столицы, временно приютят в Пункте Несокрушимости - Попко
Жители дома в Днепровском районе Киева, пострадавшие от ракетного обстрела, получат временное жилье и предметы первой необходимости в "Пункте несокрушимости", созданном в соседней школе. В результате обстрела пострадали более 50 человек, а дети из школы перейдут на дистанционное обучение.
Президент Зеленский прибыл в Норвегию для участия в саммите лидеров северных стран
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло на саммит лидеров стран Северной Европы, чтобы обсудить вопросы обороны и поддержки Украины.
Системная поддержка ВСУ: Силы обороны получили уже более 250 авто при содействии Favbet Foundation
Системная поддержка ВСУ: Силы обороны получили уже более 250 авто при содействии Favbet Foundation.