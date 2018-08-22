Кличко: внедрение концепции Новой украинской школы Киев выделил рекордные 150 млн гривен

"Киев усиленно работает над тем, чтобы 1 сентября почти 34 000 первоклассников начали обучение в рамках концепции" Новая украинская школа ". И мы сделаем все, чтобы у них было стремление к обучению, чтобы они хотели познавать мир в интересной интерактивной форме ", - сказал Виталий Кличко.

Мэр столицы отметил, что с сентября страна переходит на 12-летнюю систему обучения и внедряет концепцию Новой украинской школы. На внедрение Новой украинской школы, отметил мэр, государство выделило Киеву 69600000 грн. Столица должна выделить остальные - 30 процентов - однако увеличила свой вклад в реформу образования в 6,5 раз.

"Киев - единственный регион в Украине, который выделил больше средств на внедрение Новой украинской школы. Государство нам выделило 69600000 грн. Город же мало найти остальные - 30 процентов. Но мы увеличили нашу долю в 6,5 раз! И выделили на воплощение этой концепции беспрецедентную сумму - более 150 млн гривен. Соответственно, в среднем в городе на каждого первоклашки - по 6,3 тысячи гривен ", - добавил он.

На эти средства каждый район столицы обустраивает для маленьких киевлян классы и помещения новыми партами-трансформерами, "живыми полами", современной мебелью, компьютерами. Для учителей создадут современные рабочие места, оборудованные необходимой компьютерной техникой.

Виталий Кличко подчеркнул, ежегодно бюджет образования увеличивается примерно на 26%. Так, в 2018 году на образование из бюджета города было выделено 13 млрд грн, это почти на 2700000000 грн больше (или на четверть), чем в 2017-м.

Только на подготовку к новому учебному году и осенне-зимнего периода этого года из бюджета города выделили 1800000000 грн.

"Постоянное увеличение финансирования и эффективное использование средств на обучение и воспитание наших детей дает результаты. Только за последние четыре года в столице построено или полностью реконструировано 6 школ и 19 детских садов, а очередь в сады мы сократили на 12 600 мест ", - подчеркнул столичный голова.

По словам Виталия Кличко, только в 2018 году в Киеве планируется открыть 11 учебных заведений. Из них: 3 школы (одну построенную, одну полностью реконструированную и одну пристройку) и 8 садов - как построенных, так и реконструированных. Также в столице будет открыто 2 школы и 5 садов частной формы собственности.

"3 детсада мы уже открыли. До 1 сентября планируем открыть и реконструирован садик №260 в Оболонском районе. Это еще дополнительных 260 мест. А до конца года маленьких воспитанников примут еще 4 реконструированных сады - в Голосеевском, Оболонском, Дарницком и Печерском районах ", - отметил мэр Киева.

По школ, то к новому учебному году планируется открыть школу №334 в Дарницком районе. Заведение станет первой энергоэффективной и «умной» школы в Украине. До конца года планируется завершить реконструкцию с достройкой школы в Быковне. И строительство второго пускового комплекса расширение школы №151 в Голосеевском районе.

Также Виталий Кличко поблагодарил педагогов за их труд и преданность профессии и пожелал удачного начала нового учебного года, любознательных и благодарных учеников.

"Быть учителем - это миссия. Мы доверяем вам самое дорогое - наших детей. И то, чем вы их научите, они будут нести дальше по жизни. Вы заслуживаете лучшего за то, что вы делаете. И мы как власть прилагаем все усилия, чтобы улучшить условия труда для педагогов, увеличивать зарплату. Да, пока это, к сожалению, не так, чтобы было достаточно. Но будем работать, чтобы улучшать динамику ", - отметил Виталий Кличко.