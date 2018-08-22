Кличко: на впровадження концепції Нової української школи Київ виділив рекордні 150 млн гривень

“Київ посилено працює над тим, щоб 1 вересня майже 34 тисячі першокласників розпочали навчання у рамках концепції „Нова українська школа“. І ми зробимо все, щоб у них було завзяття до навчання, аби вони хотіли пізнавати світ у цікавій інтерактивній формі”, — сказав Віталій Кличко.

Мер столиці зазначив, що з вересня країна переходить на 12-річну систему навчання та впроваджує Концепцію Нової української школи. На впровадження Нової української школи, зауважив міський голова, держава виділила Києву 69,6 млн грн. Столиця мала виділити решту — 30 відсотків — проте збільшила свій внесок у реформу освіти у 6,5 разів.

“Київ — єдиний регіон в Україні, який виділив найбільше коштів на впровадження Нової української школи. Держава нам виділила 69,6 млн грн. Місто ж мало віднайти решту — 30 відсотків. Але ми збільшили нашу частку у 6,5 разів! І виділили на втілення цієї концепції безпрецедентну суму — понад 150 млн гривень. Відповідно, у середньому у місті на кожного першачка — по 6,3 тисячі гривень”, — додав він.

На ці кошти кожен район столиці облаштовує для маленьких киян класи та приміщення новими партами-трансформерами, “живими підлогами”, сучасними меблями, комп’ютерами. Для вчителів створять сучасні робочі місця, обладнані необхідною комп’ютерною технікою.

Віталій Кличко підкреслив, щорічно бюджет освітньої галузі збільшується приблизно на 26%. Так, у 2018 році на освіту з бюджету міста було виділено 13 млрд грн, це майже на 2,7 млрд грн більше (або на чверть) ніж у 2017-му.

Тільки на підготовку до нового навчального року та осінньо-зимового періоду цього року з бюджету міста виділили 1,8 млрд грн.

“Постійне збільшення фінансування та ефективне використання коштів на навчання та виховання наших дітей дає результати. Тільки за останніх чотири роки у столиці побудовано або повністю реконструйовано 6 шкіл та 19 дитячих садочків, а чергу в садки ми скоротили на 12,6 тисяч місць”, — наголосив столичний голова.

За словами Віталія Кличка, тільки у 2018 році у Києві заплановано відкрити 11 закладів освіти. Із них: 3 школи (одну новозбудовану, одну повністю реконструйовану і одну прибудову) та 8 садочків — як побудованих, так і реконструйованих. Також у столиці буде відкрито 2 школи та 5 садочків приватної форми власності.

“3 дитсадки ми вже відкрили. До 1 вересня плануємо відкрити і реконструйований садочок №260 в Оболонському районі. Це ще додаткових 260 місць. А до кінця року маленьких вихованців приймуть ще 4 реконструйованих садочки — у Голосіївському, Оболонському, Дарницькому і Печерському районах”, — зауважив мер Києва.

Щодо шкіл, то до нового навчального року заплановано відкрити школу №334 у Дарницькому районі. Заклад стане першою енергоефективною і “розумною” школою в Україні. До кінця року планується завершити реконструкцію з добудовою школи у Биківні. Та будівництво другого пускового комплексу розширення школи №151 у Голосіївському районі.

Також Віталій Кличко подякував педагогам за їхню працю та відданість професії та побажав вдалого початку нового навчального року, допитливих та вдячних учнів.

“Бути вчителем — це місія. Ми довіряємо вам найдорожче — наших дітей. І те, чому ви їх навчите, вони нестимуть далі по життю. Ви заслуговуєте найкращого за те, що ви робите. І ми як міська влада докладаємо всіх зусиль, аби покращити умови праці для педагогів, збільшувати зарплатню. Так, поки це, на жаль, не так, щоб було досить. Але будемо працювати, щоб поліпшувати динаміку”, — зазначив Віталій Кличко.