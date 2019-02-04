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Кличко: Ассоциация городов Украины увеличивается - сегодня в нее вступило еще 20 новых членов

Кличко: Ассоциация городов Украины увеличивается - сегодня в нее вступило еще 20 новых членов

Киев  •  УНН

 • 5767 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Ассоциацию городов Украины вступило 20 новых членов. Об этом заявил председатель АГУ, мэр Киева Виталий Кличко на заседании правления Ассоциации, которое проходит в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Наша Ассоциация увеличивается. Сегодня в нее вступают еще 20 новых членов, из которых 9 - это объединенные территориальные общины, а три - города. Также две объединенных общины подтверждают свое членство в Ассоциации", - отметил Кличко.

Он отметил, что сегодня на заседании правления Ассоциации рассмотрят вопрос проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, бюджетного обеспечения общин. В частности: распределение дополнительной дотации, уплата налога на доходы физических лиц по фактическому местонахождению предприятий, учреждений, организаций. Обсудят также решение правительства о запрете размещения временно свободных средств местных бюджетов на депозитах, вопрос финансирования учреждений профессионально-технического образования и другие проблемы местного самоуправления.

Украинские Национальные Новости

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