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Кличко: Асоціація міст України збільшується - сьогодні до неї вступило ще 20 нових членів

Кличко: Асоціація міст України збільшується - сьогодні до неї вступило ще 20 нових членів

Київ • УНН

 • 5767 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. До Асоціації міст України вступило 20 нових членів. Про це заявив голова АМУ, мер Києва Віталій Кличко на засіданні правління Асоціації, яке відбувається у Києві, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА. 

"Наша Асоціація збільшується. Сьогодні до неї вступають ще 20 нових членів, з яких 9 – це об’єднані територіальні громади, а три – міста. Також ще дві об’єднаних громади підтверджують своє членство в Асоціації", - відзначив Кличко.

Він зауважив, що сьогодні на засіданні правління Асоціації розглянуть питання проблем у сфері житлово-комунального господарства, бюджетного забезпечення громад. Зокрема: розподіл додаткової дотації, сплата податку на доходи фізичних осіб за фактичним місцезнаходженням підприємств, установ, організацій. Обговорять також рішення уряду про заборону розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах, питання фінансування закладів професійно-технічної освіти та інші проблеми місцевого самоврядування.

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