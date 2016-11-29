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"Киевводоканал" проверил качество питьевой воды

Киев • УНН

 • 9751 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Питьевая вода, подаваемая в городскую распределительную сеть водоснабжения, по всем показателям отвечает нормативным требованиям. Об этом сообщили в "Киевводоканале" по результатам анализа проб воды из Десны и Днепра, передает УНН.

"Киевводоканал" проверил качество питьевой воды

"Днепровская и Деснянская водопроводные станции работают в штатном режиме. Для очистки питьевой воды, поступающей в водопроводную сеть с Днепровской и Деснянской водопроводных станций, используют высокоэффективные реагенты. На сегодняшний день питьевая вода, которая подается в городскую распределительную сеть водоснабжения, по всем показателям отвечает нормативным требованиям согласно Приложению 2 Примитк.1 к табл.1 (ГСанПиН 2.2.4-171-10) ", - сообщили в" Киевводоканале "и обнародовали результаты анализов.

Напомним, некоторые застройщики выбирают для своих жилых комплексов артезианскую воду. Например, крупнейший жилой комплекс региона - ЖК "Scandia" (г. Бровары) будет иметь собственную скважину артезианской воды глубиной 350 м. Такая вода будет пригодна для питья без дополнительных систем очистки .

Справка УНН. Артезианская вода заключена между водоупорным слоем и, в отличие от грунтовых вод, участвующих в современном водообмене с поверхности земли, не поддается загрязнению.
Состав артезианской воды зависит только от состава пластов земной коры и времени залегания между ними, в то время как на грунтовые воды влияют атмосферные осадки, климатические изменения и загрязнение окружающей среды.

Украинские Национальные Новости

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