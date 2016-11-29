“Київводоканал” перевірив якість питної води

“Дніпровська та Деснянська водопровідні станції працюють у штатному режимі. Для очистки питної води, яка надходить у водопровідну мережу з Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій, використовують високоефективні реагенти. На сьогоднішній день питна вода, яка подається в міську розподільчу мережу водопостачання, за всіма показниками відповідає нормативним вимогам згідно з Додатком 2 Примітк.1 до Табл.1 (ДСанПіН 2.2.4-171-10)”, — повідомили у “Київводоканалі” та оприлюднили результати аналізів.

Нагадаємо, деякі забудовники обирають для своїх житлових комплексів артезіанську воду. Наприклад, найбільший житловий комплекс регіону — ЖК “Scandia” (м.Бровари) матиме власну свердловину артезіанської води глибиною 350 м. Така вода буде придатна для пиття без жодних додаткових систем очищення.

Довідка УНН. Артезіанська вода укладена між водотривким шаром і, на відміну від ґрунтових вод, які беруть участь в сучасному водообміні з поверхні землі, не піддається забрудненню.

Склад артезіанської води залежить тільки від складу пластів земної кори і часу залягання між ними, в той час як на ґрунтові води впливають атмосферні опади, кліматичні зміни і забруднення навколишнього середовища.