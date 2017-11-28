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Киевскому предпринимателю сообщили о подозрении в неуплате 75 млн грн налогов

Киевскому предпринимателю сообщили о подозрении в неуплате 75 млн грн налогов

Киев  •  УНН

 • 13049 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Бывшему директору "Киевпромсбыта" сообщили о подозрении в уклонении от уплаты 75 млн гривен налогов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.

"Киевской местной прокуратурой №5 сообщено о подозрении бывшему директору ООО "Киевпромсбыт" в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что предприниматель путем документального оформления мнимых сделок по приобретению угля, мазута и битума, которые фактически не поставлялись, безосновательно сформировал налоговый кредит предприятия, что позволило уклониться от уплаты налогов на общую сумму почти 75 млн гривен.

Действия бывшего директора квалифицированы по ч.3 ст.212 (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде залога в сумме нанесенного ущерба.

Как сообщал УНН, Минфин предложил осовременить ответственность за уклонение от налогов.

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