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Київському підприємцю повідомили про підозру у несплаті 75 млн грн податків

Київському підприємцю повідомили про підозру у несплаті 75 млн грн податків

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Колишньому директору "Київпромзбуту" повідомили про підозру в ухиленні від сплати 75 млн гривень податків. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.

“Київською місцевою прокуратурою № 5 повідомлено про підозру колишнього директора ТОВ “Київпромзбут” в умисному ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах", - сказано у повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що підприємець шляхом документального оформлення удаваних операцій з придбання вугілля, мазуту та бітуму, які фактично не поставлялися, безпідставно сформував податковий кредит підприємства, що дозволило ухилитися від сплати податків на загальну суму майже 75 млн гривень.

Дії колишнього директора кваліфіковано за ч.3 ст.212 (умисне ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах) КК України.

Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді застави у сумі завданих збитків.

Як повідомляв УНН, Мінфін запропонував осучаснити відповідальність за ухилення від податків.

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