Киевским властям хватает средств на организацию "Евровидения-2017" - В.Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Городским властям на организацию проведения в Киеве конкурса "Евровидение - 2017" средств вполне хватает. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопросы журналистов после заседания правления ассоциации городов Украины, передает корреспондент УНН.
"На данный момент средств хватает. Не хватает немножко времени, но уверен в том, что мы совместными усилиями, наша команда, мы справимся и в начале мая все будет готово", - сказал В.Кличко.
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По его словам, каждую неделю городские власти проводят совещания, на которых решается вопрос о проведении конкурса - обустройстве территорий, асфальтировании, благоустройстве территории.
В.Кличко отметил, что с 200 млн грн, которые должны быть потрачены на "Евровидение" около 150 млн грн уже переведены на соответствующие нужды.