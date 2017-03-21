Киевским властям хватает средств на организацию "Евровидения-2017" - В.Кличко

"На данный момент средств хватает. Не хватает немножко времени, но уверен в том, что мы совместными усилиями, наша команда, мы справимся и в начале мая все будет готово", - сказал В.Кличко.

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По его словам, каждую неделю городские власти проводят совещания, на которых решается вопрос о проведении конкурса - обустройстве территорий, асфальтировании, благоустройстве территории.

В.Кличко отметил, что с 200 млн грн, которые должны быть потрачены на "Евровидение" около 150 млн грн уже переведены на соответствующие нужды.