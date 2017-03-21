Київській владі вистачає коштів на організацію "Євробачення-2017" - В.Кличко

“На даний момент коштів вистачає. Не вистачає трошки часу, але впевнений в тому, що ми спільними зусиллями, наша команда, ми впораємося і на початку травня все буде готово”, — сказав В.Кличко.

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За його словами, кожного тижня міська влада проводить наради, на яких вирішується питання щодо проведення конкурсу — облаштування територій, асфальтування, благоустрою території.

В.Кличко зазначив, що з 200 млн грн, які мають бути витрачені на “Євробачення” близько 150 млн грн уже переведено на відповідні потреби.