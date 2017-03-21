Київській владі вистачає коштів на організацію "Євробачення-2017" - В.Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Міській владі вистачає коштів на організацію проведення в місті Києві конкурсу “Євробачення − 2017” цілком вистачає. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, відповідаючи на питання журналістів після засідання правління асоціації міст України, передає кореспондент УНН.
“На даний момент коштів вистачає. Не вистачає трошки часу, але впевнений в тому, що ми спільними зусиллями, наша команда, ми впораємося і на початку травня все буде готово”, — сказав В.Кличко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У мережі показали проект селища Євробачення-2017 у Києві
За його словами, кожного тижня міська влада проводить наради, на яких вирішується питання щодо проведення конкурсу — облаштування територій, асфальтування, благоустрою території.
В.Кличко зазначив, що з 200 млн грн, які мають бути витрачені на “Євробачення” близько 150 млн грн уже переведено на відповідні потреби.