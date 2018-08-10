Киевское "Динамо" подписало 18-летнего нападающего Супрягу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Киевский "Динамо" подписало 5-летний контракт с воспитанником ФК "Днепр" Владиславом Супрягой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".
"Владислав Супряга стал игроком ФК "Динамо" (Киев). Контракт с воспитанником "Днепра", последним клубом которого был дебютант первой лиги нынешнего сезона СК "Днепр-1", рассчитан на пять лет", - говорится в сообщении.
В.Супряга - игрок юношеских сборных Украины. Бронзовый призер чемпионата Европы-2018 (U-19), участник чемпионата Европы-2017 (U-17).
Как сообщал УНН, экс-футболист "Карпат" и лондонского "Арсенала" стал одноклубником Ярмоленко.