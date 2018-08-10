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НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
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Киевское "Динамо" подписало 18-летнего нападающего Супрягу

Киев • УНН

 • 9327 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Киевский "Динамо" подписало 5-летний контракт с воспитанником ФК "Днепр" Владиславом Супрягой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

Киевское "Динамо" подписало 18-летнего нападающего Супрягу

"Владислав Супряга стал игроком ФК "Динамо" (Киев). Контракт с воспитанником "Днепра", последним клубом которого был дебютант первой лиги нынешнего сезона СК "Днепр-1", рассчитан на пять лет", - говорится в сообщении.

В.Супряга - игрок юношеских сборных Украины. Бронзовый призер чемпионата Европы-2018 (U-19), участник чемпионата Европы-2017 (U-17).

Как сообщал УНН, экс-футболист "Карпат" и лондонского "Арсенала" стал одноклубником Ярмоленко.

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