Київське “Динамо” підписало 18-річного нападника Супрягу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Кивське “Динамо” підписало 5-річний контракт із вихованцем ФК “Дніпро” Владиславом Супрягою, передає УНН з посиланням на прес-службу “біло-синіх”.
“Владислав Супряга став гравцем ФК „Динамо“ (Київ). Контракт із вихованцем „Дніпра“, останнім клубом якого був дебютант першої ліги нинішнього сезону СК „Дніпро-1“, розрахований на п’ять років”, — йдеться в повідомленні.
В.Супряга - гравець юнацьких збірних України. Бронзовий призер чемпіонату Європи-2018 (U-19), учасник чемпіонату Європи-2017 (U-17).
Як повідомляв УНН, екс-футболіст "Карпат" і лондонського "Арсеналу" став одноклубником Ярмоленка.