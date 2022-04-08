Киевская область: в двух районах фиксируют преступления оккупантов против мирного населения

Цитата

"Бучанский и Броварской районы. На территориях населенных пунктов, которые были оккупированы, продолжаются работы по разминированию и зачистке. Аварийные бригады работают над восстановлением водо-, электро - и газоснабжения. Правоохранители фиксируют преступления, совершенные оккупантами в отношении мирного населения", - сообщил Павлюк.

Детали

Что касается других районов Киевской области, со слов главы ОВА, ситуация следующая:



Обуховский, Бориспольский, Белоцерковский, Фастовский районы. Ситуация на этих территориях спокойная и контролируемая. Продолжается посевная. Объекты критической инфраструктуры работают в привычном режиме.



Вышгородский район. Вышгородская, Петровская и Пирновская громады - без изменений, населению оказывается необходимая помощь. В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах отсутствует связь и электроснабжение. Осуществляются мероприятия по нормализации ситуации и восстановлению инфраструктуры на этих территориях. Славутич еще нуждается в продуктах питания и медикаментах.



Дополнение

Бучанский городской совет сообщил, что в Буче началась эксгумация тел, похороненных в братской могиле. Эти люди погибли во время рашистской оккупации.