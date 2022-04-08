Київщина: у двох районах фіксують злочини окупантів проти мирного населення
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Бучанському та Броварському районах Київської області на сьогодні правоохоронці проводять фіксацію злочинів, які вчинили російські окупанти проти мирного населення, повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Telegram, пише УНН.
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"Бучанський та Броварський райони. На територіях населених пунктів, які були окуповані, тривають роботи з розмінування та зачистки. Аварійні бригади працюють над відновленням водо-, електро- та газопостачання. Правоохоронці фіксують злочини, заподіяні окупантами щодо мирного населення", - повідомив Павлюк.
Деталі
Що стосується інших районів Київщині, зі слів голови ОВА, ситуація наступна:
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- Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський, Фастівський райони. Ситуація на цих територіях спокійна та контрольована. Триває посівна. Об'єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі.
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- Вишгородський район. Вишгородська, Петрівська та Пірнівська громади – без змін, населенню надається необхідна допомога. В Іванківській, Димерській та Поліській громадах відсутній зв‘язок та електропостачання. Здійснюються заходи щодо нормалізації ситуації та відновленню інфраструктури на цих територіях. Славутич ще потребує продуктів харчування та медикаментів.
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Доповнення
Бучанська міська рада повідомила, що у Бучі розпочалася ексгумація тіл, похованих у братській могилі. Ці люди загинули під час рашистської окупації.