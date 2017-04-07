Киевская область в прошлом году освоила более 1 млрд долл. инвестиций
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В 2016 году предприятиями и организациями Киевской области за счет всех источников финансирования освоено 31 млрд 57 млн грн капитальных инвестиций. Об этом сообщает Главное управление статистики в Киевской области, передает УНН.
Лидерами по объемам освоенных капитальных инвестиций среди городов Киевской области стали: г.Славутич, г.Ирпень, г.Борисполь, г.Обухов и г.Бровары.
Так, в 2016 году объем направленных капитальных инвестиций в Славутич составил 8 млрд 371 млн грн, в Ирпень - 1 млрд 205 млн грн, в Борисполь - 1 млрд 78 млн грн, в Обухов - 719 млн грн и в Бровары - 707 млн грн.
Стоит отметить, что четверть инвестиций, а именно 22% от общего объема, было направлено в жилищное строительство.
Напомним, по результатам опроса, Бровары признан лучшим пригородом столицы. Сейчас в Броварах сводят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Скандинавское городок).
Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс. долларов США.