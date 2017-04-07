Київщина торік освоїла понад 1 млрд дол. інвестицій

Лідерами за обсягами освоєних капітальних інвестицій серед міст Київської області стали: м.Славутич, м.Ірпінь, м.Бориспіль, м.Обухів та м.Бровари.

Так, у 2016 році обсяг спрямованих капітальних інвестицій у м.Славутич становив 8 млрд 371 млн грн., у м.Ірпінь – 1 млрд 205 млн грн, у м.Бориспіль – 1 млрд 78 млн грн, у м.Обухів – 719 млн грн та у м.Бровари – 707 млн грн.

Варто відзначити, що чверть інвестицій, а саме 22% від загального обсягу, було направлено у житлове будівництво.

Нагадаємо, за результатами опитування, Бровари визнано найкращим передмістям столиці. Зараз у Броварах зводять один з найбільших житлових комплексів України – ЖК Scandia (Скандинавське містечко).

Згідно з проектом, комплекс розрахований на 100 житлових будинків з власною масштабною інфраструктурою. На території комплексу передбачені школи, дитячі садочки, стадіон, спортивні та дитячі майданчики, парк з озером, амфітеатр для концертів і багато іншого. Вартість квартири у ЖК Scandia стартує від 15 тис. доларів США.