Киевская область может вернуться к плановым отключениям 20 декабря

Детали



"Киевская область продолжает восстанавливаться после ракетных обстрелов. На данный момент у нас с электроэнергией может находиться одновременно исключительно половина потребителей Киевской области. 50% потребителей находится без электроэнергии. Хочу акцентировать, без электроэнергии не постоянно одни и те же абоненты, идет переключение. Но не можем выйти в графики, на которые вышли три дня назад. Сейчас происходят экстренные отключения", – рассказал Кулеба.

По его словам, двое суток энергетики и коммунальщики работают над восстановлением энергоснабжения и теплоснабжения в районах, которые больше всего пострадали от ракетных обстрелов – в частности, это Белоцерковский и Броварской.

"Сегодня ночью, в 4 утра, в Белую Церковь дали тепло, и город возвращается с теплоносителем к нормальной жизни. В Броварах вчера поздно вечером полностью дали электроэнергию. Остается несколько сложных районов, где сейчас нет электроснабжения из-за аварийных отключений. Авария произошла в Бориспольском районе и также в Бучанском, в Немишаевской территориальной громаде отчасти есть проблемы с отсутствием электроснабжения", - сообщил Кулеба.

Глава ОВА отметил, что более 600 тысяч человек остаются без электроэнергии, но не постоянно – продолжаются экстренные выключения.

"Мощности, которые доводят Укрэнерго, хватает только на такое количество населения. Планируется, что мы вернемся к плановым отключениям где-то во вторник", - сказал Кулеба.

Дополнение

16 декабря в Киевской области российские ракеты повредили критическую инфраструктуру.

17 декабря сообщали, что Бровары остались без водоснабжения и отопления.