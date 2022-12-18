Київщина може повернутися до планових відключень 20 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Київській області без електроенергії залишається 50% споживачів, тривають екстрені відключення. Регіон може повернутися до графіків у вівторок, 20 грудня. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, передає кореспондент УНН.
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"Київщина продовжує відновлюватися після ракетних обстрілів. На цей момент в нас з електроенергією може знаходитися одночасно виключно половина споживачів Київської області. 50% споживачів знаходиться без електроенергії. Хочу акцентувати, без електроенергії не постійно одні й ті самі абоненти, триває переключення. Але не можемо вийти в графіки, на які вийшли три дні тому. Зараз відбуваються екстрені відключення", - розповів Кулеба.
За його словами, дві доби енергетики і комунальники працюють над відновленням енергопостачання і теплопостачання в районах, які найбільш постраждали від ракетного обстрілу – зокрема, це Білоцерківський і Броварський.
"Сьогодні вночі,о 4-й годині ранку, в Білу Церкву дали тепло, і місто повертається з теплоносієм до нормального життя. У Броварах вчора пізно ввечері дали повністю електроенергію. Залишається декілька районів складних, де зараз не має електропостачання через аварійні відключення. Аварія сталася у Бориспільському районі й також в Бучанському, у Немішаївській територіальній громаді є частково проблеми з відсутністю електропостачання", - повідомив Кулеба.
Голова ОВА зазначив, що понад 600 тисяч людей залишаються без електроенергії, але не постійно – тривають екстрені вимикання.
"Потужності, які доводять Укренерго вистачає лише на таку кількість населення. Планується, що ми повернемось до планових відключень десь у вівторок", - сказав Кулеба.
Доповнення
16 грудня у Київській області російські ракети пошкодили критичну інфраструктуру.
17 грудня повідомляли, що Бровари залишилися без водопостачання та опалення.